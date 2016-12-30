Депутат рассказал, что означает решение Путина не отвечать на санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия подчеркнула свою готовность к восстановлению нормальных отношений с США, не ответив на санкции, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

Лебедев подчеркнул, что это здравое и правильное решение.

"Мы лишний раз подчеркнули то, что Россия готова и хочет нормальный диалог с США и со всем европейским сообществом, потому что я думаю, что многие ожидали ответных мер. Считаю, что президент сделал абсолютно правильно: утёр нос Обаме и Обама оказался в ещё более худшем положении" — сказал Лебедев.

"Мы надеемся, что новый избранный президент (Дональд) Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, начнёт восстанавливать отношения с Россией", — добавил депутат.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.