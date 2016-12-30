Депутат рассказал, что означает решение Путина не отвечать на санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия подчеркнула свою готовность к восстановлению нормальных отношений с США, не ответив на санкции, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
Лебедев подчеркнул, что это здравое и правильное решение.
"Мы лишний раз подчеркнули то, что Россия готова и хочет нормальный диалог с США и со всем европейским сообществом, потому что я думаю, что многие ожидали ответных мер. Считаю, что президент сделал абсолютно правильно: утёр нос Обаме и Обама оказался в ещё более худшем положении" — сказал Лебедев.
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.