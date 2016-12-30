Правительство утвердило программу по реализации государственной нацполитики

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило программу по реализации государственной национальной политики, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Программа "Реализация государственной национальной политики" на 2017–2025 годы направлена на укрепление гражданского единства в стране и развитие этнокультурного многообразия народов, а также популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

Общий объем финансирования программы составляет около 26 миллиардов рублей. Отмечается, что с 2017 по 2025 год на эти цели ежегодно будет выделяться от 2,1 до 3,7 миллиардов рублей.

Программа состоит из восьми подпрограмм. Так, согласно документу, на финансирование государственно-общественного партнерства в сфере нацполитики предусмотрено примерно 11,8 миллиарда рублей. Участниками данной подпрограммы являются Минобрнауки и Федеральное агентство по национальностям.

На "общероссийскую гражданскую идентичность и этнокультурное развитие народов" заложено почти 4,5 миллиарда рублей. На поддержку русского языка и языков народов России планируется потратить почти 275 миллионов рублей.

Как указано в документе, порядка 1,3 миллиарда рублей будет направлено на поддержку коренных малочисленных народов России и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Финансирование российского казачества, поддержка которого также предусмотрена программой, составляет 485 миллионов рублей.

Кроме этого, программа предусматривает финансирование "социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в России", на эти цели планируется потратить 767 миллионов рублей, участником подпрограммы назначено МВД.

Также документом предусмотрено финансирование "профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве", общий объем денег, направленный на эти цели, составляет почти 555 миллионов рублей.