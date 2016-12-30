Правительство утвердило программу по реализации государственной нацполитики

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило программу по реализации государственной национальной политики, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общий объем финансирования программы составляет около 26 миллиардов рублей. Отмечается, что с 2017 по 2025 год на эти цели ежегодно будет выделяться от 2,1 до 3,7 миллиардов рублей.
Программа состоит из восьми подпрограмм. Так, согласно документу, на финансирование государственно-общественного партнерства в сфере нацполитики предусмотрено примерно 11,8 миллиарда рублей. Участниками данной подпрограммы являются Минобрнауки и Федеральное агентство по национальностям.
На "общероссийскую гражданскую идентичность и этнокультурное развитие народов" заложено почти 4,5 миллиарда рублей. На поддержку русского языка и языков народов России планируется потратить почти 275 миллионов рублей.
Кроме этого, программа предусматривает финансирование "социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в России", на эти цели планируется потратить 767 миллионов рублей, участником подпрограммы назначено МВД.
Также документом предусмотрено финансирование "профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве", общий объем денег, направленный на эти цели, составляет почти 555 миллионов рублей.