В Москве надеются, что Обама больше не успеет сделать неумных шагов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве надеются, что высылка из США российских дипломатов — это последнее неумное решение уходящей администрации Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено против людей, против их человеческих радостей против того, что объединяет людей по всему миру",- сказала дипломат.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.