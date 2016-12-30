МИД РФ о высылке дипломатов: американская политика "просто на дне"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящая администрация США находится "просто на дне", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из США,

"Вопрос в том, что, к сожалению, эта администрация, уходящая администрация, она даже не на неправильной стороне истории, она просто на дне", — заявила Захарова.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.