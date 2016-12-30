Путин поздравил президента Бразилии с Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Бразилии Мишелу Темеру выразил надежду, что тот посетит РФ с государственным визитом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"В поздравлении президенту Федеративной Республики Бразилии М.Темеру Президент Российской Федерации с теплотой вспомнил двустороннюю встречу в ходе саммита БРИКС в Гоа и подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, конструктивной совместной работы по укреплению российско-бразильского стратегического партнерства. Кроме того, В.В.Путин выразил надежду, что Президент Бразилии воспользуется имеющимся у него приглашением посетить Россию с государственным визитом", — передает пресс-служба.