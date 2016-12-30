США хотят осложнить жизнь дипломатам, выслав их из страны, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Действия администрации США по высылке российских дипломатов приняты таким образом, чтобы максимально осложнить жизнь и им, и их детям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, огромные вопросы возникли и с тем, как с точки зрения администрации США российские дипломаты должны были бы покинуть их территорию. Ведь, как мы прекрасно знаем, предновогодние дни купить билеты невозможно, тем более что прямые рейсы из Вашингтона в Москву начинаются только со 2 января. Российским дипломатам предписано покинуть территорию США до конца дня 1 января", — сказала она.

"Особую озабоченность вызывает то, что дети, школьники, которые также должны уехать со своими родителями, вырываются из учебного процесса и должны будут приехать в РФ и в кратчайшие сроки восстановиться в учебном процессе. Об этом, конечно, никто в Вашингтоне не подумал. Страшно представить, если все-таки об этом подумали и решили все-таки сделать так, чтобы максимально осложнить жизнь нашим дипломатам и их семьям", — сказала Захарова.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>