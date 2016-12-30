Косачев прокомментировал решение России не высылать американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, не выслав американских дипломатов в ответ на санкции, наглядно показал, что вне зависимости от устоявшихся дипломатических традиций он исходит из долгосрочного и стратегического характера

двусторонних отношений с США, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, отметив, что РФ продемонстрировала ответственный подход к мировой политике.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

"Президент России наглядно показал, что безотносительно к устоявшимся и в обычной ситуации бесспорным традициям дипломатической практики он исходит из долгосрочного и стратегического характера двусторонних отношений, где не должно быть места ни сиюминутной политической конъюнктуре, ни тем более местечковому политическому мышлению", отметил Косачев.

"Тем самым всему миру продемонстрирован ответственный подход российского руководства к мировой политике, где деловые и конструктивные отношения между Россией и США должны работать в глобальных интересах, несмотря на провокации несостоявшихся политиков и давление не смирившихся с поражением политиканов", подчеркнул сенатор.

Косачев полагает, что этот нестандартный, мощный и созидательный сигнал будет правильно прочитан избранным Президентом США Трампом.