Путин поздравил главу Молдавии с Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении главе Молдавии Игорю Додону подчеркнул наличие хороших возможностей для работы по укреплению отношений в интересах братских народов, говорится в сообщении пресс-службы

Кремля в пятницу.

"В адресованном президенту Республики Молдова И.Н. Додону поздравлении В.В. Путин подчеркнул наличие хороших возможностей в будущем году для совместной работы по укреплению отношений между Россией и Молдовой в интересах братских народов двух стран, стабильности и безопасности в регионе", — передает пресс-служба.