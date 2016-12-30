Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко выразил надежду на продолжение наращивания партнерских связей и продвижение интеграционных процессов, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, уходящий год подтвердил "непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку".

"Владимир Владимирович Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве", — говорится в сообщении.