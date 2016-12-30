Путин поздравил Рауля Кастро с Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Кубы Раулю Кастро выразил надежду, что тот продолжит дело Фиделя Кастро, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Сообщается, что Путин направил поздравление Раулю Кастро по случаю национального праздника Республики — Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года, в котором отметил последовательное развитие российско-кубинских отношений в духе стратегического партнерства.

"Владимир Владимирович Путин еще раз выразил соболезнования по поводу кончины Фиделя Кастро и высказал убежденность, что дело его жизни — создание справедливого общества — будет продолжено его соратниками и учениками на благо народа Кубы", — говорится в сообщении.