Путин подтвердил интерес России к укреплению сотрудничества с ООН

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем послании избранному генсеку ООН Антониу Гутеррешу подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении конструктивного взаимодействия между РФ и ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

"В послании А.Гутеррешу В.В.Путин выразил надежду, что богатый профессиональный опыт и большие знания помогут избранному Генеральному секретарю ООН эффективно руководить организацией, которая является фундаментом современной системы международных отношений. Вспоминая визит А.Гутерреша в Москву в ноябре 2016 г., Президент России подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении конструктивного взаимодействия между Россией и ООН", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Путин также поздравил с наступающим Новым годом генсека Организации ООН Пан Ги Муна, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, президента МОК Томаса Баха, почетного президента МОК Жака Рогге и почетного члена МОК Жан-Клода Килли.