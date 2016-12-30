Путин поздравил с праздниками иностранных политиков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд иностранных политиков, в том числе Сильвио Берлускони и Франсуа Фийона, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Г. Коля, Г. Шредера, короля Хуана Карлоса I, С. Берлускони, Дж. Буша-старшего, Дж. Буша-младшего, Т. Халонен, Н. Саркози и Ф. Фийона", — передает пресс-служба.

Депутат французского Национального собрания и экс-премьер Франсуа Фийон одержал победу на праймериз правых и центристов и будет баллотироваться от них на президентских выборах, которые пройдут весной 2017 года. В ходе предварительных выборов он обошел, в частности, бывшего президента страны Николя Саркози. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Берлускони, который в сентябре отметил свое 80-летие, на отрезке между 1994 и 2011 годами четырежды занимал должность председателя совета министров Италии.