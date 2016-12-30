Путин выразил надежду на сохранение двустороннего сотрудничества с Францией

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему французскому коллеге Франсуа Олланду выразил надежду, что Россия и Франция сохранят и преумножат позитивный потенциал двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"В поздравительном послании президенту Французской Республики Франсуа Олланду глава российского государства, отметив такие негативные факторы в уходящем году, как беспрецедентный по масштабам миграционный кризис и значительный рост террористической активности, выразил надежду, что Россия и Франция сохранят и преумножат позитивный потенциал двустороннего сотрудничества, будут продолжать конструктивное взаимодействие в решении актуальных проблем европейской и глобальной повестки дня", — говорится в сообщении.