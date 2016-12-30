Путин отметил продвижение в решении важных вопросов с Японией

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем послании к премьеру Японии Синдзо Абэ заявил, что переговоры позволили существенно продвинуться в решении важных двусторонних вопросов, Россия надеется на дальнейшее выстраивание партнерских связей с Японией, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Президент России Владимир Путин 15-16 декабря посетил Японию с официальным визитом, который расценивается как значительный прорыв в двусторонних отношениях, учитывая, что он откладывался с 2014 года.

"Обращаясь к премьер-министру Японии Сидзе Абэ, глава российского государства с удовлетворением отметил значительную активизацию российско-японского диалога в 2016 году. Конструктивные переговоры в России, Перу и Японии позволили существенно продвинуться в решении важных вопросов двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.

Также Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по выстраиванию подлинно партнерских связей между Россией и Японией.