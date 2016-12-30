Путин отметил постепенную нормализацию в отношениях России и Турции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва удовлетворена, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Путин удовлетворен тем, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации, восстановления всего комплекса сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.