Путин поздравил королеву Елизавету и премьера Великобритании с Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством королеве Елизавете и премьеру Великобритании Терезе Мэй подчеркнул, что позитивное развитие отношений и партнерского взаимодействия отвечает интересам обеих стран, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"В поздравлениях, адресованных Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Т.Мэй, В.В. Путин подтвердил убежденность в том, что позитивное развитие двусторонних отношений и партнерского взаимодействия в решении актуальных международных проблем отвечает интересам народов России и Великобритании", — отмечает пресс-служба.