Путин поздравил Меркель с Новым годом и Рождеством

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и Новым годом канцлеру Германии Ангеле Меркель выразил надежду на сохранение и преумножение позитивного потенциала сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"В.В. Путин поздравил с Рождеством и Новым годом федерального канцлера Федеративной Республики Германия А. Меркель… Президент России выразил надежду на сохранение и преумножение совместными усилиями накопленного за десятилетия позитивного потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах в интересах народов двух стран и всего европейского континента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент в своем послании подчеркнул, что "уходящий год подтвердил востребованность российско-германского взаимодействия для решения актуальных региональных и международных проблем, а также для противостояния угрозам и вызовам глобальной безопасности".