В Госдуме отозвались на решение Путина не высылать американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на действия США является демонстрацией доброй воли и сигналом для нового главы Белого дома об ошибочности шагов администрации Барака Обамы, которые следовало бы исправить, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

"Это демонстрация доброй воли. И это демонстрация не для администрации Барака Обамы, а для (избранного президента США Дональда) Трампа того, что ошибочный шаг администрации Обамы следовало бы исправить", — сказал РИА Новости Новиков.

По словам депутата, глава государства в данном случае демонстрирует то, что "Россия готова эту проблему не закрывать сейчас таким способом, как симметричные ответные действия, а обсуждать ее дальше, тем более… что там происходит смена администрации". "И новая администрация может занять и по российским дипломатам иную позицию. По крайней мере, этого нельзя исключать", — добавил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что позиция МИД РФ логична и профессиональна. "В дипломатии есть определенные правила, которые принято соблюдать. Поскольку США предприняли определенные шаги, то и российская дипломатия была обязана предложить контрмеры, и она их предложила. Здесь Лавров поступил абсолютно логично, понятно и профессионально", — отметил Новиков.

Ранее МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину по ответным мерам на новые антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, и высылку 35 дипломатов РФ из США. МИД предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.