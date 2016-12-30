В Госдуме отозвались на решение Путина не высылать американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на действия США является демонстрацией доброй воли и сигналом для нового главы Белого дома об ошибочности шагов администрации Барака Обамы, которые следовало бы исправить, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Это демонстрация доброй воли. И это демонстрация не для администрации Барака Обамы, а для (избранного президента США Дональда) Трампа того, что ошибочный шаг администрации Обамы следовало бы исправить", — сказал РИА Новости Новиков.
При этом он подчеркнул, что позиция МИД РФ логична и профессиональна. "В дипломатии есть определенные правила, которые принято соблюдать. Поскольку США предприняли определенные шаги, то и российская дипломатия была обязана предложить контрмеры, и она их предложила. Здесь Лавров поступил абсолютно логично, понятно и профессионально", — отметил Новиков.
Ранее МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину по ответным мерам на новые антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, и высылку 35 дипломатов РФ из США. МИД предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.