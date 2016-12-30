Зюганов прокомментировал новые санкции США против России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России — это беспомощность и озлобленность, которые говорят лишь о безответственности нынешней администрации Барака Обамы, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Стыдно смотреть на эту беспомощность, озлобленность, которая ни о чем не говорит, кроме как о безответственности. В политике так просто нельзя. Даже когда грохотали пушки во Вьетнаме, даже когда ситуация обострялась на Ближнем Востоке — никогда такого рода санкций не было", — сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

По его мнению, этими действиями нынешняя администрация США "пытается навредить Трампу".