Зюганов прокомментировал новые санкции США против России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России — это беспомощность и озлобленность, которые говорят лишь о безответственности нынешней администрации Барака Обамы, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Стыдно смотреть на эту беспомощность, озлобленность, которая ни о чем не говорит, кроме как о безответственности. В политике так просто нельзя. Даже когда грохотали пушки во Вьетнаме, даже когда ситуация обострялась на Ближнем Востоке — никогда такого рода санкций не было", — сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
По его мнению, этими действиями нынешняя администрация США "пытается навредить Трампу".