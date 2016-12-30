Путин рассказал, как Россия будет восстанавливать отношения с США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Россия будет выстаивать, исходя из политики, которую будет проводить Дональд Трамп.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>