Путин сожалеет, что администрация Обамы заканчивает работу новыми санкциями

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, вводя санкции против РФ, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент поздравил Обаму и его семью с наступающим Новым годом.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

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