Путин: у России есть все основания адекватно отреагировать на действия США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на введение новых антироссийских санкций США заявил, что РФ оставляет за собой право на ответные меры США, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, передает пресс-служба Кремля.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.