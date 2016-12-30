В Госдуме назвали логичными ответные меры России на санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников поддержал введение ответных мер РФ на действия США в отношении российских дипломатов, назвав их символической точкой в отношениях с администрацией Барака Обамы.

МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину по ответным мерам на новые антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, и высылку 35 дипломатов РФ из США. МИД предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.

"Это правильный шаг, общепринятая дипломатическая реакция. И, наверное, символически логичная точка в отношениях с администрацией Барака Обамы. Столько лживых, выдуманных "новостей" и сфабрикованных псевдособытий мы от американцев на официальном уровне никогда ранее не видели. Очень сложно противопоставлять такому стилю факты и логику", — сказал Мельников журналистам.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время проявит себя более интересный тренд в двусторонних отношениях РФ и США.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>