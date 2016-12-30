Ответных мер России на высылку дипломатов из США достаточно, считают в ГД

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов считает достаточными ответные меры РФ на высылку США российских дипломатов, по его словам, "нет смысла нагнетать отношения".

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину по ответным мерам на новые антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, и высылку 35 дипломатов РФ из США. МИД предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.

"Достаточные или недостаточные (ответные меры РФ в отношении США — ред.)? Я думаю, да (достаточные). Нам сейчас нет смысла нагнетать отношения с США, подыгрывая администрации Обамы. Потому что Обама сейчас будет делать все, чтобы осложнить жизнь Трампу в ближайшее время, да и на протяжении всех лет его президентства, и, конечно, максимально осложнить возможность российско-американского сближения", — сказал журналистам Никонов.

По его словам, когда затрагивается дипломатический корпус, ответные меры носят всегда симметричный характер. "То есть количество высланных дипломатов будет соответствовать тому количеству, которое высылается из США. Соответственно, будут приняты меры в отношении двух объектов недвижимости, невозможности их использования. Так что ответ симметричный", — подчеркнул он.

"Что касается санкций в отношении организаций, пока о них не заявлено, но, честно говоря, я не видел еще списка санкций в отношении этих организаций. Поэтому как только будет ясность в отношении этого, я думаю, будет и там симметричный ответ", — добавил Никонов.