Евкуров назначил двух новых вице-премьеров правительства Ингушетии

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил двух новых вице-премьеров правительства республики, а также произвел еще три назначения в составе нового кабинета министров, сообщила в пятницу пресс-служба руководителя региона.

В середине ноября этого года глава Ингушетии отправил в отставку правительство, посчитав его работу недостаточно эффективной. На следующий день председателем правительства республики был назначен Руслан Гагиев, до этого работавший вице-спикером парламента. В начале декабря Евкуров назначил восемь человек на должности вице-премьеров и министров нового правительства. Неделю назад первым вице-премьером был назначен Муслим Дзейтов, до этого работавший заместителем главы администрации Назрани.

"Указами главы республики новыми вице-премьерами правительства Ингушетии назначены Урусхан Евлоев, работавший ранее начальником жилищной инспекции, и Заудин Доурбеков, с 2012 по 2015 занимавший пост замначальника полиции МВД РФ по региону и в последнее время исполнявший обязанности секретаря совета безопасности Ингушетии", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мустафа Буружев и Абдул-Азит Белхароев утверждены в должностях министра строительства, архитектуры и ЖКХ и председателя комитета промышленности, транспорту, связи и энергетике. Несколько лет возглавлявший администрацию Назрановского район Багаудин Муцольгов занял должность исполняющего обязанности начальника управления по организации деятельности мировых судей.

"Если вы с самого начала будете работать по старой схеме своих предшественников, то мы не увидим ожидаемых высоких результатов. Это не говорит о том, что прежний состав работал плохо, просто необходимы новые подходы, методы совершенствования деятельности с учетом новых вызовов, максимальное усердие", — сказал Евкуров, обращаясь к назначенцам.