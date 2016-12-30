Путин обсудил с президентом Финляндии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонный разговор, в котором обсудили урегулирование в Сирии и двустороннее сотрудничество, включая предстоящие контакты на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвященные 100-летию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам", — говорится в сообщении.