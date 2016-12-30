Ветеран разведки уверен в симметричном ответе России на санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американский демарш с высылкой из страны 35 российских дипломатов не останется без внимания Москвы, и ответные меры будут связаны, скорее всего, с высылкой аналогичного числа американских дипломатов из России, заявил РИА Новости в пятницу ветеран Службы внешней разведки Виталий Коротков.

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США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

"Должно быть именно так", — сказал Коротков, отвечая на вопрос, будут ли в ответ высланы 35 американских дипломатов. "Такие шаги не остаются без последствий", — подчеркнул он.

Он напомнил, что в 2010 году Россия и Великобритания обменялись высылкой дипломатов: по одному сотруднику посольств в Москве и Лондоне покинули диппредставительства.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>