Аксенов: многие губернаторы поддерживают идею реформы муниципалитетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что многие российские губернаторы поддерживают идею отказа от "двойного" руководства муниципалитетом и выступают за административное объединение городов и районов.

Как отметил Аксенов, в предлагаемой реформе предполагается упразднить одну из руководящих должностей в муниципалитетах, где имеется глава города (председатель горсовета) и глава администрации. Кроме того, планируется объединение территориально-административных единиц – районов и городов.

"Практически все губернаторы, с кем я говорил, отмечают однозначно, что существующая система – когда два руководителя — неэффективна", — сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.

Глава Крыма считает, что реализовать реформу следует к 2019 году, для этого нужно инициировать изменения в федеральное законодательство. Он отметил, что Крым приложит для этого необходимые усилия.

"Я думаю, что изменим, понимание в этом вопросе есть ", — подчеркнул глава республики.

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