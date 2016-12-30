Медведев назвал действия администрации Обамы антироссийской агонией

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил сожаление по поводу решения администрации президента США Барака Обамы о санкциях против России.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

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США в четверг ввели ограничения против ряда спецслужб, компаний и ряда физических лиц, обвинив их во "вмешательстве в выборы". Также Белый дом объявил о высылке 35 дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

"Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP", — написал Медведев в Twitter.

В Кремле действия Вашингтона назвали актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Российские власти считают, что руководство США пытается навредить администрации Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с обвинениями США. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ.