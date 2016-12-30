США
31.1231 декабря04:12МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Аксенов рассказал о критериях назначения в правительство Крыма

11:3630.12.2016
01931
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Единственным критерием успешной работы в правительстве Крыма является эффективность, а не крымская регистрация, появление во властных структурах республики чиновников из Москвы связано с необходимостью усилить отдельные ветви работы, сказал журналистам в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов.

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Аксенов пообещал продолжить ротацию кадров в 2017 году
Он сообщил, что лично пригласил на работу в Крым в качестве заместителя председателя правительства республики Павла Королева и в качестве министра экономического развития Андрея Мельникова (вместо уходящего на работу в Севастополь Валентина Демидова). Оба до этого работали в различных органах власти, находясь в Москве. Кроме этого, на должность прокурора Крыма согласована кандидатура Олега Камшилова, работавшего ранее первым заместителем прокурора Москвы.

"С точки зрения кадров — все решения мои, никто их мне не навязывал. Мне невозможно их навязать", — сказал Аксенов.

Города России. Ялта. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму собираются ввести соревновательный подход среди муниципальных глав
"Сегодня у нас нет возможности стоять на позиции, что только крымские кадры будут реализовывать какие-то вопросы. К сожалению. Мы сегодня все — граждане России, реализован свободный доступ к работе в органах власти любых субъектов. Главный критерий — эффективность", — сказал Аксенов.

Руководитель региона также сообщил, что вместо уволенного накануне Александра Кузнецова главным архитектором Крыма будет также архитектор из столицы России, однако пока не озвучил его имя. Кроме того, глава республики сообщил, что курированием вопросов федерально-целевой программы развития Крыма вместо уволенного вице-премьера Олега Казурина займется министр строительства Сергей Кононов. Новое назначение вице-премьера Аксенов анонсировал к 15 января.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Комментировать
+
Политика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.