Аксенов порекомендовал уволить глав Алушты и Бахчисарайского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал районным депутатам утвердить отставку глав администраций Алушты и Бахчисарайского района по итогам работы за год.

Аксенов в пятницу провел видеоселекторное совещание с главами районов полуострова.

Ранее ряд чиновников правительства Крыма подали в отставку или были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой. Так, в отставку ушли вице-премьер Олег Казурин, главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, а глава службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от работы в связи со служебной проверкой.

"По итогам года, которые только озвучены (на видеоселекторе), у нас два кандидата, глав администраций, которые будут искать новые места работы – это Алушта и Бахчисарайский район", — сказал Аксенов.

В ходе видеоселектора он поинтересовался у главы администрации Алушты Игоря Сотова и руководителя администрации Бахчисарайского района Виктора Князева, написали ли они заявления об увольнении по собственному желанию. Оба чиновника подтвердили это.

Аксенов сообщил обоим чиновникам, что они "остаются в команде, по партийной линии или в законодательной или исполнительно власти", и поблагодарил их за работу.

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