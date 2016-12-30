Правительство учредило Авиационную коллегию

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Авиационной коллегии при правительстве РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Создание Авиационной коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники", — сказано в справке к документу.

Там отмечается, что для удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров и грузов преимущественно за счёт использования отечественных воздушных судов должно быть обеспечено соответствие авиатехники современным требованиям безопасности, экономичности и комфорта перевозок.

В справке констатируется, что в последние годы на авиарынке РФ доминирует продукция зарубежных компаний. В условиях конкуренции решение задачи увеличения перевозок российскими самолетами требует выработки согласованных подходов производителей и авиакомпаний к вопросам их создания и обслуживания, а также принятия эффективных мер господдержки развития научно-производственной базы отечественного авиастроения и стимулирования спроса на ее продукцию.

Для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению постановлением создается Авиационная коллегия в качестве постоянно действующего координационного органа.

Утверждено положение об Авиационной коллегии, в положении установлены цели ее деятельности, задачи, функции и полномочия по их выполнению. Там определено, что председателем коллегии является вице-премьер, курирующий вопросы развития авиапромышленности. В настоящее время в правительстве координирует работу федеральных ведомств по вопросам в области развития авиационной промышленности Дмитрий Рогозин. Отмечается, что состав Авиационной коллегии будет утвержден отдельным распоряжением правительства.