Пушков назвал санкции США "отравленным подарком" Трампу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что решение администрации действующего президента США Барака Обамы о введении новых санкций в отношении РФ — отравленный подарок избранному Дональду Трампу и готовность продолжать холодную войну с Россией.

"Решение администрации Обамы — не только отравленный "подарок" Трампу, но и демонстрация готовности враждебных России кругов продолжать "холодную войну", — сказал он.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.