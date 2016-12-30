Песков: РФ учтет, что решение по санкциям принимала уходящая команда Обамы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решения по санкциям в отношении РФ принимал Барак Обама, которому осталось находиться у власти три недели, Москва будет это учитывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас визави президента (Владимира) Путина является президент Обама, и эти решения также принимал президент Обама. Не президент, который является избранным президентом, и он возглавит государство через три недели. Конечно, этот фактор, так или иначе, будет учитываться", — сказал он журналистам.