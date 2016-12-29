Российское генконсульство в Нью-Йорке готово помочь дипломатам

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Генкосульство РФ в Нью-Йорке изучает информацию о санкциях США в отношении российских дипломатов и дипмиссий и готово оказать помощь, заявил РИА Новости вице-консул Антон Девяткин.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

"Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке находится в процессе оценки информации по данному вопросу. Мы готовы предложить любую помощь российским дипломатам с нашей стороны", — заявил Девяткин.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.