Российское генконсульство в Нью-Йорке готово помочь дипломатам

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Генкосульство РФ в Нью-Йорке изучает информацию о санкциях США в отношении российских дипломатов и дипмиссий и готово оказать помощь, заявил РИА Новости вице-консул Антон Девяткин.
"Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке находится в процессе оценки информации по данному вопросу. Мы готовы предложить любую помощь российским дипломатам с нашей стороны", — заявил Девяткин.
США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".
Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.