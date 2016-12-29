Лукьянов: Обама намеренно портит отношения с Россией

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы, высылая российских дипломатов из страны, намеренно портит двусторонние отношения, чтобы Дональду Трампу было сложнее их выправлять после прихода к власти 22 января, заявил РИА Новости председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Эта ситуация с дипломатами является резким ухудшением атмосферы отношений с целью того, чтобы сложнее было их выправить. Совершенно очевидно, что новая приходящая администрация собирается проводить другую линию, и Обама, в общем, хочет поставить заведомо в такое положение, когда им будет довольно сложно это все разгребать. Администрации Трампа и его госсекретарю начинать придется с еще более низкой точки, чем она была до сегодняшнего дня", — сообщил Лукьянов.

Он также добавил, что "совершенно очевидно, что у Обамы накопилось много всего негативного и в отношении России, и в отношении российского президента — такое впечатление, что под конец он решил это четко заявить".

По словам Лукьянова, дипломатическая война — это наследие "холодной войны", та атмосфера сейчас явно вернулась, и на самом деле это не очень удивительно, подчеркнул он.

Лукьянов добавил, что "неизбежны ответные российские меры, в таких случаях иначе просто не бывает".

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.