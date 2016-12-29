Джабаров призвал принять зеркальные меры по американским дипломатам

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия должна принять зеркальные ответные меры по отношению к дипломатам США, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Господин Обама оказался случайным человеком во главе США", — заключил сенатор.
Джабаров отметил, что такого еще не было, чтобы проигравший президент США за 20 дней до окончания срока возвращал наши отношения во времена "холодной войны".
"Обама поставил себя в глупое положение, все эти попытки от бессилия, он не смог разрешить ни один мировой кризис, наоборот, создав новые", — сказал парламентарий. Он добавил, что глава столь крупной державы оказался слабым руководителем.
"Обама максимально затруднил приход к власти Дональду Трампу, многие ограничительные законы, принятые конгрессом, не так просто будет отменить", — заключил Джабаров.