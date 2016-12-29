Джабаров призвал принять зеркальные меры по американским дипломатам

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия должна принять зеркальные ответные меры по отношению к дипломатам США, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

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"Нужно принимать такие же меры, зеркальные", — уверен сенатор. По его словам, президент США Барак Обама предпринимает попытки насолить России от бессилия.

"Господин Обама оказался случайным человеком во главе США", — заключил сенатор.

Джабаров отметил, что такого еще не было, чтобы проигравший президент США за 20 дней до окончания срока возвращал наши отношения во времена "холодной войны".

"Обама поставил себя в глупое положение, все эти попытки от бессилия, он не смог разрешить ни один мировой кризис, наоборот, создав новые", — сказал парламентарий. Он добавил, что глава столь крупной державы оказался слабым руководителем.

По словам Джабарова, сенаторы не будут собираться на какое-то специальное заседание, поскольку на столь непродуманные решения администрации США "не стоит даже тратить время".

"Обама максимально затруднил приход к власти Дональду Трампу, многие ограничительные законы, принятые конгрессом, не так просто будет отменить", — заключил Джабаров.