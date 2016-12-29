В СВР не прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов из США

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) не комментирует сообщения о решении Вашингтона выслать российских дипломатов из США.

"СВР не комментирует такие сообщения", — сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Сергей Иванов.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.