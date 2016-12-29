В Крыму собираются ввести соревновательный подход среди муниципальных глав

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен ввести среди глав муниципалитетов и министров республики соревновательный подход, а по итогам года со своими должностями будут расставаться трое худших.
Соревновательный подход планируется ввести также среди глав администраций муниципалитетов.
Аксенов добавил, что министерство экономического развития республики уже приступило к разработке критериев оценки. "Критерии будут опубликованы, чтобы каждый мог знать, по каким его будут оценивать параметрам", — сказал глава республики.
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