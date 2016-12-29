В Крыму собираются ввести соревновательный подход среди муниципальных глав

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен ввести среди глав муниципалитетов и министров республики соревновательный подход, а по итогам года со своими должностями будут расставаться трое худших.

"Мы проговорили, что надо соревновательный подход ввести, чтобы каждый год по итогам три руководителя, кто занял последние места, включая министерства, подлежали ротации независимо от того, кто это будет", — сказал Аксенов в эфире радио "КП–Крым"

Соревновательный подход планируется ввести также среди глав администраций муниципалитетов.

Аксенов добавил, что министерство экономического развития республики уже приступило к разработке критериев оценки. "Критерии будут опубликованы, чтобы каждый мог знать, по каким его будут оценивать параметрам", — сказал глава республики.

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