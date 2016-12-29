Глава Крыма анонсировал отставки в органах власти республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал принять ряд кадровых решений в республиканских и муниципальных органах власти.

"В пятницу я на последней пресс-конференции скажу. Уже будут кадровые перестановки. В правительстве будут замены, и среди муниципалитетов будут замены", — сказал Аксенов в эфире радио "КП–Крым".

В пятницу, 30 декабря, запланирована итоговая пресс-конференция главы республики.

Аксенов добавил, что при принятии кадровых решений будет руководствоваться рядом критериев, среди них — освоение бюджетных средств и степень выполнения поручений.

"Мы все выведем на лист, все будет понятно, у кого сколько в багаже осталось неисполненных поручений руководства страны, правительства республики Крым, и из этого будем исходить", — подчеркнул он.

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