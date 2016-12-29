Эксперт оценил, что последует за возобновлением авиасообщения РФ и Египта

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Контакты на уровне президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха ас-Сиси свидетельствуют о желании двух стран работать над всеми досье в двусторонних отношениях, но первоочерёдным сейчас является возобновление авиасообщения, считает египетский эксперт, директор Центра исследований в области безопасности Халед Окаша.

"Контакты Путина и ас-Сиси свидетельствуют о воле двух сторон развивать другие аспекты двусторонних отношений, но авиасообщение — это кровеносная система таких связей ", — сказал эксперт. По его словам, возобновление прямых рейсов между Каиром и Москвой будет способствовать не только развитию туризма, но росту торговых отношений, облегчит гуманитарные контакты.

При этом он подчеркнул, что Египет понимает обеспокоенность России по поводу возможных атак на российские интересы и граждан, особенно после того, как Москва начала активно бороться с терроризмом. Однако Египет, по словам эксперта, со всей серьёзностью подходит к обеспечению безопасности тех мест и объектов, которые посещают российские туристы. В этой связи Окаша отметил, что решение о возобновлении авиасообщения задерживается, что вызывает вопросы у египетской стороны.

"В любом случае, Египет выполнил все, что от него требовалось в плане мер безопасности и оборудования. Следует отметить, что представители разных стран, посетившие египетские аэропорты, отметили значительный прогресс", — сказал собеседник агентства.

В четверг состоялся разговор президентов России и Египта, в ходе которого стороны договорились о том, что сделают все необходимое для возобновления авиасообщения в ближайшее время.

С 28 декабря в Египте находится делегация из РФ, которая проверяет меры безопасности во втором терминале Международного аэропорта Каира, куда, как ожидается, в скором времени будут возобновлены полёты "Аэрофлота".