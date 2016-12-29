В Кремле объяснили причину упразднения Спецстроя

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Решение по упразднению Спецстроя принято с целью сокращения избыточного управленческого персонала и промежуточных структур, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Согласно указу, функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.

"Решение по упразднению Спецстроя принято, в том числе, с целью сокращения избыточного управленческого персонала и промежуточных структур", — сообщили в пресс-службе.