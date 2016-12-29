В Госдуме приветствовали упразднение Спецстроя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Упразднение Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) позволит сократить ступень между заказчиком и исполнителем, напрямую будет выполняться строительство объектов, необходимых министерству обороны РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя. Функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны РФ, а основная часть сотрудников агентства перейдет в ведение Вооруженных сил РФ.

"Структура Спецстроя немного архаична. Исходя из тех объемов работ, которые были у агентства, Спецстрой уже не соответствовал поставленным задачам. Конечно, жалко, что такое федеральное агентство с большой историей упраздняется, однако никакой трагедии в этом нет", — сказал Жигарев.

"Наоборот будет сокращена ступень между заказчиком и исполнителем. Напрямую будут выполняться все необходимое строительство объектов, которые нужны министерству обороны", — добавил парламентарий.