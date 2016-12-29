Партия роста ждет соратников из ЕР, разделяющих ее идеологию, заявил Титов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов заявил, что надеется пополнить партию членами ЕР, которые разделяют ее идеологию.

По данным газеты "Коммерсант", по итогам предстоящего в конце января съезда "Единой России" идеологические платформы партии — патриотическая, консервативная и либеральная — могут быть упразднены, поскольку "больше не выполняют функцию расширения электората". Платформы давно не собираются, их заменили партийные проекты и отраслевой принцип. Идеологические платформы "Единой России" появились в 2005–2007 годах как вынужденная мера для объединения партийцев с разными политическими взглядами. Секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов, отвечая на вопрос о возможном упразднении партийных платформ, подтвердил, что в партии думают над этим.

"Тектонические изменения готовятся в "Единой России". ЕР после внушающего вопросы победоносного успеха, в условиях падения рейтинга, теперь должна доказать, что все это было не случайно и что кроме рейтинга президента за душой есть еще кое-что", — написал Титов на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, предыдущая тактика заключалась в максимальном охвате всех групп электората.

"Отсюда и появились "крылья". Это приводило к внутренним и внешним конфликтам. Одно "крыло" противоречило другому. Теперь, по-видимому, будет выбрана другая тактика — максимально сосредоточиться на одной, но самой большой, левой аудитории, но отрабатывать её максимально эффективно. Заодно уйдет и внутренний дуализм", — считает Титов.

Однако связи с этим, полагает политик, на правом фланге партии освобождается место, и кто-то должен его занять. "Надеюсь, там будет честная и открытая конкуренция. А среди предпринимательской и либеральной платформ ЕР много наших товарищей — ждем их к нам в сообщество Людей Роста", — написал Титов.

Титов ранее заявлял, что Партия роста намерена к 2021 году войти в федеральный парламент и получить фракции по меньшей мере в 20 региональных законодательных собраниях. По его словам, партия позиционирует себя как конструктивная оппозиция, которая скажет "нет" возврату в "светлое" прошлое. В мае-июне 2017 года Партия роста намерена определить своих кандидатов на муниципальные и президентские выборы.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был сам Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".