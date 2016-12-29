Глава МИД Филиппин заявил о курсе на "близкие отношения" с Россией

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Филиппины планируют наладить связи и заключить торговые договоры с Россией, заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел страны Перфекто Ясай.

Он также отметил, что президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию в следующем году по приглашению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров по целому ряду соглашений, которые затрагивают вооружение и коммуникационные технологии, сообщает издание.

По словам министра, власти Филиппин стремятся к более близким отношениям с Россией в рамках курса "независимой внешней политики". Выстраивание более тесных связей с РФ может пройти с большей легкостью, если администрация будущего президента США Дональда Трампа снизит уровень напряженности между Вашингтоном и Москвой, сказал глава МИД Филиппин.

"Ввиду (наших) особых отношений с США мы не смогли по-настоящему проводить такого рода теплые и взаимовыгодные отношения с Россией. Сейчас это меняется", — сообщил Ясай изданию.

Филиппины заинтересованы в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, а также инвестициях и внедрении технологий из России в горнодобывающую промышленность, разведку нефти и средства связи, отметил министр.

Кроме того, продолжил Ясай, Филиппины также изучают возможность приобретения у РФ стрелкового оружия для своей полиции, поскольку США, по всей видимости, приостановили продажу оружия Маниле из-за проводимой властями кампании по борьбе с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики.