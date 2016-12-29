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Политика

Глава МИД Филиппин заявил о курсе на "близкие отношения" с Россией

15:2929.12.2016
(обновлено: 15:35 29.12.2016)
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Республики Филиппины Перфекто Ясай во время встречи в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Филиппины планируют наладить связи и заключить торговые договоры с Россией, заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел страны Перфекто Ясай.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo/ Bullit Marquez
Президент Филиппин может посетить Россию весной 2017 года
Он также отметил, что президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию в следующем году по приглашению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров по целому ряду соглашений, которые затрагивают вооружение и коммуникационные технологии, сообщает издание.

По словам министра, власти Филиппин стремятся к более близким отношениям с Россией в рамках курса "независимой внешней политики". Выстраивание более тесных связей с РФ может пройти с большей легкостью, если администрация будущего президента США Дональда Трампа снизит уровень напряженности между Вашингтоном и Москвой, сказал глава МИД Филиппин.

"Ввиду (наших) особых отношений с США мы не смогли по-настоящему проводить такого рода теплые и взаимовыгодные отношения с Россией. Сейчас это меняется", — сообщил Ясай изданию.

Филиппины заинтересованы в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, а также инвестициях и внедрении технологий из России в горнодобывающую промышленность, разведку нефти и средства связи, отметил министр.

Кроме того, продолжил Ясай, Филиппины также изучают возможность приобретения у РФ стрелкового оружия для своей полиции, поскольку США, по всей видимости, приостановили продажу оружия Маниле из-за проводимой властями кампании по борьбе с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики.

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Политика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Юрий Кусакин
    По случаю удачного фото Сергея Лаврова, поздравляю и его и Марию Захарову и весь МИД с Новым Годом! Желаю и счастья и здоровья и успехов. Скромное (или нескромное, в зависимости от условий прочтения) пожелание нам, бескрылым на головах, увидеть "теплую" компанию МИДовцев за непринужденным отмечанием Нового Года на даче Марии Захаровой, в окружении (возможно студентов ДипАкадемии), и с немешающими отдыхать 5-ю телеоператорами. Повестка - дипломатические тонкости или что угодно. Просто посмотреть на умных людей вне рамок ритуалов (вроде, никого не противопоставил). Возможно, со студентами МГИМО, но только поющими или танцующими. Невероятно? Но как полезно для всего нашего теле-радио-интернет-монстра. Сейчас говорит один из "лдучших" политологов, что всё свирепо в отношениях с Америкой ... куда как сложно из десятка заученных в стародавние времена паттернов выстраивать сложные комбинации. Как только отходим от примитивных образцов реакций, так и поведение партнёра становится разнообразнее. Да, ... Дутэрте очень тверд, но вот в чём? - пока не проявились обстоятельства, в которых он всерьёз напрягся. Так что ... с песнями и танцами студентов МГИМО, под общим наблюдением лучших студентов и почётным присутствием Сергея Лаврова и Марии Захаровой.
    20:11
    29.12.2016
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