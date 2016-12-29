В России чиновникам запретили владеть активами за рубежом через третьих лиц

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон об определении понятия "иностранные финансовые инструменты", запрещающий чиновникам и силовикам владеть зарубежными счетами не только напрямую, но и через третьих лиц; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был разработан правительством для реализации национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.

По этому закону к иностранным финансовым инструментам, в частности, относится доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с иностранным законодательством, если его учредителем или бенефициаром выступает человек, по долгу службы готовящий или принимающий решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности России.

Иностранными финансовыми инструментами признаются также ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций и физических лиц, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

Кроме того, иностранными финансовыми инструментами будут считаться доли участия, паи в капиталах расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица. В эту категорию попадают производные финансовые инструменты, определенные частью 29 статьи 2 закона "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из их сторон является иностранное лицо.

Наконец, к иностранным финансовым документам будут относиться договоры займа, где хотя бы одной из сторон является иностранное лицо, и кредитные договоры с расположенными вне России иностранными кредитными организациями.