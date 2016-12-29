Лавров: возможная встреча Путина и Трампа требует тщательной подготовки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возможная встреча России и США на высшем уровне требует тщательной подготовки, надо дождаться, пока избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То же относится и к организации встречи на высшем уровне, в любом случае требующей тщательной подготовки. Стоит дождаться, когда новый президент вступит в должность 20 января 2017 года и в полной мере заработают каналы диалога с республиканской администрацией", — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил надежду, что в следующем году в отношениях с США будут перемены, а также заявил о готовности для обсуждения всех стоящих перед двумя странами вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа.

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