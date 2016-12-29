Россия готова работать с Трампом над преодолением кризиса в отношениях

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия открыта для общения с США в любой момент в самых разных форматах, но не форсирует события, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события. В том числе потому, что понимаем, насколько плотно (избранный президент США) Дональд Трамп в эти дни занят формированием своей администрации. Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача", — сказал он.

По словам Лаврова, как неоднократно подчеркивал российский президент, Россия готова работать с будущим президентом США и его командой над преодолением кризиса в двусторонних отношениях, возникшего не по вине Москвы.

"Разумеется, позитивно восприняли позицию Дональда Трампа в пользу налаживания нормального взаимодействия с Россией, о чем он заявлял во время предвыборной кампании. В ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была подчеркнута необходимость выправления нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских связей", — отметил глава МИД РФ.

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