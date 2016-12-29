Путин назначил нового замглавы МИД

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова замглавы МИД, освободив его от занимаемой должности в Минобороны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Антонов, окончивший МГИМО в 1978 году, более 30 лет работал в министерстве иностранных дел. С 2004 года он возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения ведомства.

С февраля 2011 года Антонов занимал должность заместителя министра обороны, отвечал за международное военное сотрудничество и контакты министерства с иностранными ведомствами.

Как отмечают в Минобороны, у Антонова большой переговорный опыт, он возглавлял правительственные делегации на переговорах по Договору о нераспространении ядерного оружия, запрещении химического и биологического оружия.

Другим своим указом Владимир Путин расширил число заместителей министра иностранных дел с девяти до десяти, а число департаментов до 41.