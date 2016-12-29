В Думу внесли проект об упрощенном визовом режиме в порту Владивостока

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в РФ через пункты пропуска на территории свободного порта Владивостока, сообщается на сайте кабмина.

Так, для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством России, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа. При этом консульский сбор за выдачу виз взиматься не будет.

Кроме того, документом предусматривается, что иностранные граждане, прибывающие в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, имеют право на свободное передвижение в пределах территории региона РФ, на которую они въехали на основании виз в форме электронного документа. Выезжают из России эти граждане через пункты пропуска свободного порта Владивостока.

В кабмине надеются, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 декабря 2016 года.